Sao Paulo yaz mı kış mı? Sao Paloda hangi mevsim yaşanıyor? Sao Paulo enlemi kaç?

Sao Paulo'ya gitmek isteyenler ya da Sao Paulo hakkında detaylı bilgiler edinmek isteyenler şehrin coğrafyası hakkında araştırma yapıyor. Şehir hakkında birçok detay merak edilirken mevsim koşulları merak edildi. Peki, Sao Paulo'da hangi mevsim yaşanıyor? Sao Paulo yaz mı kış mı?