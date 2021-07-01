Sao Paulo yaz mı kış mı? Sao Paloda hangi mevsim yaşanıyor? Sao Paulo enlemi kaç?
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Sao Paulo yaz mı kış mı? Sao Paloda hangi mevsim yaşanıyor? Sao Paulo enlemi kaç?

Sao Paulo yaz mı kış mı? Sao Paloda hangi mevsim yaşanıyor? Sao Paulo enlemi kaç?
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Sao Paulo'ya gitmek isteyenler ya da Sao Paulo hakkında detaylı bilgiler edinmek isteyenler şehrin coğrafyası hakkında araştırma yapıyor. Şehir hakkında birçok detay merak edilirken mevsim koşulları merak edildi. Peki, Sao Paulo'da hangi mevsim yaşanıyor? Sao Paulo yaz mı kış mı?

Sao Paulo'nun renkli dünyası tüm dünyanın ilgisini çekerken coğrafyası da bir o kadar ilgi çekmektedir.Coğrafi özelikleri ile merak konusu olan Sao Paulo hakkında Sao Paulo yaz mı kış mı, Sao Paloda hangi mevsim yaşanıyor, Sao Paulo enlemi kaç gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

SAO PAULO YAZ MI KIŞ MI?

Sao Paulo'da tropikal iklim koşulları hakimdir. Sao Paulo'nun en sıcak ayı Şubat ayıdır.

SAO PAULODA HANGİ MEVSİM YAŞANIYOR?

Sao Paulo'da tropikal iklim hâklimolduğu için yıl boyu sıcaklıklarda büyük değişim görülmez. Sıcaklıklar yıl boyu 20-35 derece arası değişkenlik göstermektedir.

SAO PAULO ENLEMİ KAÇ?

Boylam 46° 39' B

Enlem 23° 37' G

Rakım sev. 800 m

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Sao Paulo yaz mı kış mı? Sao Paloda hangi mevsim yaşanıyor? Sao Paulo enlemi kaç? - Haberler
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