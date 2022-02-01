Sao Paulo Sular Altında: 18 Can Kaybı
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Brezilya'da Sao Paulo eyaletinde aşırı yağışlar toprak kayması ve sele neden oldu.
Brezilya'da Sao Paulo eyaletinde aşırı yağışlar toprak kayması ve sele neden oldu. Eyalette yağışlardan en çok etkilenen bölgeler Aruja, Francisco Morato, Embu das Artes ve Franco da Rocha. Aralarında 7 çocuğun olduğu en az 18 kişi selde yaşamını yitirdi. Yaklaşık 500 ailenin afet nedeniyle evsiz kaldığı belirtiliyor. Acil durum ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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