SAO PAULO - Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
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SAO PAULO - Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Anadolu Ajansı / Jose Antonio - Haberler | Güncel

Cenaze defin işlemleri hava çekimi Cenaze yakınlarının ağlaması ve duygu dolu anları Cenazelerin defnedilmesi SAO PAULO - Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 14 milyon 665 bine ulaşırken, ticaret merkezi Sao Paulo eyaletindeki mezarlıklarda Kovid-19 salgını...

Cenaze defin işlemleri hava çekimi

Cenaze yakınlarının ağlaması ve duygu dolu anları

Cenazelerin defnedilmesi SAO PAULO - Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 14 milyon 665 bine ulaşırken, ticaret merkezi Sao Paulo eyaletindeki mezarlıklarda Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenler için cenaze defin işlemleri devam etti.

SAO PAULO - Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
SAO PAULO - Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
SAO PAULO - Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
SAO PAULO - Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Jose Antonio

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