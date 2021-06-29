Santur sanatçısı Sedat Anar, Hakkari'de konser verdi
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Santur sanatçısı Sedat Anar, Hakkari'de konser verdi

Santur sanatçısı Sedat Anar, Hakkari'de konser verdi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Santur sanatçısı Sedat Anar, Hakkari'de verdiği konserlerde vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Santur sanatçısı Sedat Anar, Hakkari'de verdiği konserlerde vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Valilik, belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) iş birliğiyle Kent Park'ta düzenlenen konserde sahne alan Anar, müzik dinletisi sundu.

Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, Santur'un çaldığı parçalarla güzel vakit geçirdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, kentin güzel etkinliklere ev sahipliği yaptığını söyleyerek, herkesi bölgenin güzelliklerini görmesi için kente davet etti.

Santur sanatçısı Sedat Anar, Hakkari'de konser verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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