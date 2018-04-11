Santrich'in Tutuklanması ABD'nin Planı"

Hükümetle barış anlaşması yaparak silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) yeni siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC), partinin üst düzey isimlerinden Jesus Santrich'in tutuklanmasının ABD'nin planı olduğunu iddia etti.

FARC'ın yöneticilerinden ve Kolombiya Senatosundaki temsilcilerinden Ivan Marquez ile partinin bazı üst düzey isimleri, Santrich'in "uyuşturucu ticaretinden" tutuklanması üzerine başkent Bogota'da basın toplantısı düzenledi.

Marquez, gerçek ismi Seuxis Hernandez Solarte olan ve ABD'ye iade edilme ihtimali bulunan Santrich'in bu ülkenin planı doğrultusunda tutuklandığını öne sürdü.

Operasyonun ABD tarafından planlandığını ve Kolombiya yargısının operasyonu FARC'ın diğer isimlerine yayma amacı taşıdığını savunan Marquez, "Santrich'in tutuklanması dolayısıyla barış süreci bir hezimet olma tehdidi ile karşı karşıyadır." dedi.

Marquez, Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez'in, FARC'ın Kolombiya Kongresinde barış anlaşmasıyla elde ettiği 10 kişilik kontenjanın tamamını hedef aldığını da ileri sürdü.

Eski FARC'ın da başmüzakerecisi olan Ivan Marquez, ayrıca Santrich'in tutuklanmasının, ABD Başkanı Donald Trump için "bir ganimet" olamayacağını vurguladı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da pazartesi günü, FARC'ın sembol isimlerinden ve Kolombiya Kongresinin iki kanadından Temsilciler Meclisine göndereceği Jesus Santrich, başsavcılıkça tutuklanmıştı.

Olayın ardından basına açıklama yapan Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Santrich ve beraberindeki 3 üst düzey ismin "kuvvetli deliller" ışığında tutuklandığını ve yargı sürecinin, bu kişilerin ABD'ye iade edilme noktasına varması durumunda tereddüt göstermeyeceğini kaydetmişti.

Öte yandan, tutuklamaların ABD Başkanı Trump'ın bu ülkeye yapması planlanan fakat iptal edilen ziyareti öncesinde yaşanması ise ülkede tartışma konusu olmuştu.