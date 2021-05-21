Santral yangınının altından PKK çıktı
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Santral yangınının altından PKK çıktı

Santral yangınının altından PKK çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji santralinde meydana gelen yangının ardından santrali işleten şirket, yangınları PKK terör örgütüne bağlı Ateşin Çocukları isimli grubun üstlendiğini öne sürdü.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji santralinde meydana gelen yangının ardından santrali işleten şirket, yangınları PKK terör örgütüne bağlı Ateşin Çocukları isimli grubun üstlendiğini öne sürdü.

Santrali işleten Oltan Köleoğlu Enerji isimli firmanın sosyal medyadan Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Doğan imzası ile yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mayıs ayı içerisinde iki defa meydana gelen Afyonkarahisar'da tarımsal atıkları enerjiye çeviren yenilebilir enerji elektrik santralimizin stok sahasındaki büyük çaplı yangınlarını PKK'nın uzantısı olduğunu iddia eden Ateşin Çocukları inisiyatifi üstlendiğini açıkladı. Şu asla unutulamamalıdır ki geçmişte olduğu gibi bu günde ve yarında bu aziz vatan için gece gündüz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Tüm tuzaklara, engellemelere rağmen daha çok çalışacağız. Bu ülke ve çocuklarımız daha güzel yarınları fazlası ile hak ediyor. Yangın süresince desteğini bizden esirgemeyen güçleri ile bizlere destek olan devlet büyüklerimiz, Valimiz, emniyet güçlerimiz, jandarmamız, istihbarat mensuplarımız, belediye başkanımız, itfaiye ve AFAD mensuplarımız, muhtarlarımız, köylülerimiz bütün çalışanlarımız ve ismini sayamadığımız bir çok kişiye şükranlarımızı sunarız."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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