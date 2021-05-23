Santral yangını 5. gününde sürüyor

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde 18 Mayıs'ta çıkan yangın sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde 18 Mayıs'ta çıkan yangın sürüyor. Santralin 2 numaralı stok sahası olayın 5. gününde yanmaya devam ediyor.

Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde başlayan yangın 5. gününde de sürüyor. Yangının devam ettiği 2 numaralı stok sahasında hammadde olarak kullanılan mısır silajı ve saman balyaları yanarken, santralde yangından dolayı yoğun dumanlar yükseliyor. Santralde yanan stok sahası ile çevresindeki çiftliklerde yangından dolayı oluşan hasar da İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde özellikle çiftliklerdeki besihanelerin çatılarının yandığı ve çöktüğü gözlendi.

Çiftlik sahiplerinin endişeli bekleyişi sürüyor

AFAD koordinesinde yürütülen yangın söndürme çalışmalarında kontrollü bir şekilde yanan bölgede itfaiye ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bekletiliyor. Yangının birkaç gün daha süreceği öğrenilirken, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Öte yandan, yangında dedesine ait çiftliği zarar gören Kadir Ersoy isimli vatandaş ise yangının bir an önce sönmesini beklediklerini ve endişelerinin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı