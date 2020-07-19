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Santra ile beraber Başakşehir'de coşku başladı

- Santra ile beraber Başakşehir'de coşku başladı Başakşehir-Kayserispor maçının başlama düdüğüyle turuncu-lacivertli taraftarlarda coşkulu bekleyiş başladı.

Santra ile beraber Başakşehir'de coşku başladı
19.07.2020 22:51 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:13

- Santra ile beraber Başakşehir'de coşku başladı

İSTANBUL - Başakşehir-Kayserispor maçının başlama düdüğüyle turuncu-lacivertli taraftarlarda coşkulu bekleyiş başladı. Başakşehirli taraftarlar, stat yanında kurulan dev ekranda takımlarını destekledi.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayan Medipol Başakşehir, sahadan zaferle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadelenin başlamasına saatler kala stat yanında kurulan dev ekranda maçı takip eden turuncu-lacivertli taraftarlar, müsabakanın başlama düdüğüyle birlikte takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Karşılaşmanın başlama düdüğü ile meşale şovu yapan Başakşehirli taraftarlar, takımlarını stadın dışında destekledi.

Kaynak: İHA

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