Santos'un 16 yaşındaki forveti Gabriel, Libertadores Kupası'nda gol atan en genç futbolcu oldu
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Santos'un 16 yaşındaki forveti Gabriel, Libertadores Kupası'nda gol atan en genç futbolcu oldu

Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor
Santos'un 16 yaşındaki forveti Gabriel, Libertadores Kupası'nda gol atan en genç futbolcu oldu

Brezilya Ligi takımlarından Santos'ta forma giyen 16 yaşındaki Angelo Gabriel, takımının Arjantin temsilcisi San Lorenzo'yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın son golünü atarak Libertadores Kupası tarihinin en genç golcüsü oldu.

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Brezilya Ligi takımlarından Santos'ta forma giyen 16 yaşındaki Angelo Gabriel, takımının Arjantin temsilcisi San Lorenzo'yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın son golünü atarak Libertadores Kupası tarihinin en genç golcüsü oldu.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te oynanan maçın 84. dakikasında oyuna dahil olan 16 yaş, 3 ay ve 18 günlük Brezilyalı genç yetenek, uzatma dakikalarında attığı golle tarihe geçti.

Güney Amerika'nın en üst düzey futbol organizasyonunda attığı golle dikkatleri çeken Gabriel, Santos'ta henüz 15 yaşındayken forma şansı bulmaya başlamıştı.

Paris Saint-Germain'de oynayan Neymar ve Real Madrid'de forma giyen Rodrygo da Santos'un altyapısında yetişmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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