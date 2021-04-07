Santos'un 16 yaşındaki forveti Gabriel, Libertadores Kupası'nda gol atan en genç futbolcu oldu

Brezilya Ligi takımlarından Santos'ta forma giyen 16 yaşındaki Angelo Gabriel, takımının Arjantin temsilcisi San Lorenzo'yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın son golünü atarak Libertadores Kupası tarihinin en genç golcüsü oldu.