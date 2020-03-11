Santos FC, Naviraiense'yi 10-0 Mağlup Ediyor
Santos, Mart 2010'da oynadığı Naviraiense maçını 10-0'lık inanılmaz bir skorla kazanıyor. Urbano Caldeira Stadyumu'nda oynana maçta Santos'un golleri Andre (üç), Neymar (iki), Madson (iki), Robinho, Paulo Henrique Ganson ve Marquinhos'tan geldi.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Santos, Mart 2010'da oynadığı Naviraiense maçını 10-0'lık inanılmaz bir skorla kazanıyor. Urbano Caldeira Stadyumu'nda oynana maçta Santos'un golleri Andre (üç), Neymar (iki), Madson (iki), Robinho, Paulo Henrique Ganson ve Marquinhos'tan geldi.
Kaynak: Dugout