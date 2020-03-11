Santos FC, Naviraiense'yi 10-0 Mağlup Ediyor Santos, Mart 2010'da oynadığı Naviraiense maçını 10-0'lık inanılmaz bir skorla kazanıyor. Urbano Caldeira Stadyumu'nda oynana maçta Santos'un golleri Andre (üç), Neymar (iki), Madson (iki), Robinho, Paulo Henrique Ganson ve Marquinhos'tan geldi.

Santos, Mart 2010'da oynadığı Naviraiense maçını 10-0'lık inanılmaz bir skorla kazanıyor. Urbano Caldeira Stadyumu'nda oynana maçta Santos'un golleri Andre (üç), Neymar (iki), Madson (iki), Robinho, Paulo Henrique Ganson ve Marquinhos'tan geldi. Kaynak: Dugout