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Spor

Santos FC, Naviraiense'yi 10-0 Mağlup Ediyor

Santos, Mart 2010'da oynadığı Naviraiense maçını 10-0'lık inanılmaz bir skorla kazanıyor. Urbano Caldeira Stadyumu'nda oynana maçta Santos'un golleri Andre (üç), Neymar (iki), Madson (iki), Robinho, Paulo Henrique Ganson ve Marquinhos'tan geldi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03

Santos, Mart 2010'da oynadığı Naviraiense maçını 10-0'lık inanılmaz bir skorla kazanıyor. Urbano Caldeira Stadyumu'nda oynana maçta Santos'un golleri Andre (üç), Neymar (iki), Madson (iki), Robinho, Paulo Henrique Ganson ve Marquinhos'tan geldi.

Santos FC, Naviraiense'yi 10-0 Mağlup Ediyor
Kaynak: Dugout

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