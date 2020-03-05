Santos FC, Libertadores Hazırlıklarına Devam Ediyor

05.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:21

Santos FC, Libertadores Kupası grup aşamasında oynayacağı maçların hazırlıklarına devam ediyor. 11 Mart'ta Delfin ile karşılaşacak olan Santos FC'nin antreman görüntülerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.