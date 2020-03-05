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Santos FC, Libertadores Hazırlıklarına Devam Ediyor

Santos FC, Libertadores Kupası grup aşamasında oynayacağı maçların hazırlıklarına devam ediyor. 11 Mart'ta Delfin ile karşılaşacak olan Santos FC'nin antreman görüntülerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

05.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:21

Santos FC, Libertadores Kupası grup aşamasında oynayacağı maçların hazırlıklarına devam ediyor. 11 Mart'ta Delfin ile karşılaşacak olan Santos FC'nin antreman görüntülerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Kaynak: Dugout

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