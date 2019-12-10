Santos, Copa Libertadores'e Hazır!
Güney Amerika'da en üst seviye kulüplerin mücadele ettiği futbol turnuvasına Santos FC Hazır. CONMEBOL tarafından düzenlenen organizasyon Güney Amerika'da yapılan en önemli turnuva olması sebebiyle, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne benzetiliyor.
10.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:14
Güney Amerika'da en üst seviye kulüplerin mücadele ettiği futbol turnuvasına Santos FC Hazır. CONMEBOL tarafından düzenlenen organizasyon Güney Amerika'da yapılan en önemli turnuva olması sebebiyle, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne benzetiliyor.
Kaynak: Dugout
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