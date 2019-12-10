Santos, Copa Libertadores'e Hazır!

10.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:14

Güney Amerika'da en üst seviye kulüplerin mücadele ettiği futbol turnuvasına Santos FC Hazır. CONMEBOL tarafından düzenlenen organizasyon Güney Amerika'da yapılan en önemli turnuva olması sebebiyle, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne benzetiliyor.