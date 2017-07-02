Şantiyeye Saldıran Teröristler Etkisiz Hale Getirildi
Şırnak'ta karayolu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.
Şırnak'ta karayolu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.
Yapımı süren Şırnak-Van karayolunun 20. kilometresinde çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye terör örgütü PKK mensuplarınca saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.
Saldırının ardından güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı.