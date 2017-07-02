Şantiyeye Saldıran Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ta karayolu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.



Yapımı süren Şırnak-Van karayolunun 20. kilometresinde çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye terör örgütü PKK mensuplarınca saldırı düzenlendi.



Saldırıda bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.



Saldırının ardından güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı.