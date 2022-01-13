Şantiyeden pencere çalan 4 şahıs yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şantiyeden pencere çalan 4 şahıs yakalandı

Şantiyeden pencere çalan 4 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir şantiyeden pencere ve pencere demiri çaldıkları tespit edilen 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

TOMARZA, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir şantiyeden pencere ve pencere demiri çaldıkları tespit edilen 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şıhbarak Mahallesi'ndeki bir şantiye içerisindeki pencere ve pencere demiri gibi inşaat malzemeleri çalındı. Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan kamyonette yapılan aramalarda, şantiye alanından çalınan malzemeler bulundu. Kamyonetteki malzemeler sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak da M.Y., U.B., V.D. ve H.T. işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Karakolda işlemleri tamamlanan U.B., V.D. ve H.T çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Y.'nin de tutuksuz yargılanmasına karar verildi. - KAYSERİ

Şantiyeden pencere çalan 4 şahıs yakalandı

Hırsızlık çetesi, çaldıkları araçlara yapıştırdıkları 'kamyon arkası' yazılarından yakalandılar

Hırsızlık çetesi, çaldıkları araçlara yapıştırdıkları "kamyon arkası" yazılarından yakalandılar

 Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Aracın üzerinden geçtiği anlar kamerada

Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Aracın üzerinden geçtiği anlar kamerada

 Diyarbakır'da gerginlik! Köylülerin 'arazi' eylemine tazyikli suyla müdahale

Diyarbakır'da gerginlik! Köylülerin 'arazi' eylemine tazyikli suyla müdahale

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title