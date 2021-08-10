Şantiyeden mazot çaldılar, piyasadan ucuza satmak isterken yakalandılar
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Şantiyeden mazot çaldılar, piyasadan ucuza satmak isterken yakalandılar

Şantiyeden mazot çaldılar, piyasadan ucuza satmak isterken yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde şantiye araçlarından 305 litre mazot çalarak, piyasadan ucuz fiyata satana şahıslar yakalandı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde şantiye araçlarından 305 litre mazot çalarak, piyasadan ucuz fiyata satana şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şalpazarı ilçesinin Sillice mahallesinde konuşlu şantiye araçlarından 305 litre mazot çalındı. Araçlardan mazot çalındığını fark eden şantiye çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili titiz ve ayrıntılı çalışma başlatan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların Ö.Y. (30) ve Ç.İ. (29) olduğunu belirledi. Şüpheli şahıslardan Ç.İ.'ye ait araç ile akaryakıt hırsızlığı gerçekleştirildiğini de belirleyen jandarma ekipleri, çalınan akaryakıtın Vakfıkebir ilçesindeki Kemaliye mahallesinde bulunan lastik tamir atölyesinde depolandığını ve piyasadan ucuz fiyata satıldığını tespit etti. Lastik tamir atölyesinde yapılan aramada, 2 adet 60 litrelik dolu mazot bidonu, 3 adet 20 litrelik dolu mazot bidonu ve 5 adet 20 litrelik mazot depolamada kullanılmış boş bidon olmak üzere toplam 180 Litre mazot ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Şantiyeden mazot çaldılar, piyasadan ucuza satmak isterken yakalandılar
Şantiyeden mazot çaldılar, piyasadan ucuza satmak isterken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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