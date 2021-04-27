Şantiyeden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
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Şantiyeden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Şantiyeden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de inşaat şantiyesinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

Eskişehir'de inşaat şantiyesinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İnönü'ye bağlı Oklubalı Mahallesi'nde bir firmaya ait inşaat şantiyesinde bulunan paletli ekskavatör makinasından 250 litre mazot, 5 litre motor yağı, takım çantası ve çeşitli malzemelerin çalındığı ihbarıyla jandarma ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olayı ile ilgili olarak; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin kapsamlı çalışması neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Yapılan takip neticesinde yakalanan şüpheli B.K. ve K.T.'nin Eskişehir şehir merkezindeki iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada müşteki firmaya ait olduğu tespit edilen 1 adet takım çantası, 1 adet gres pompası, 1 adet anahtar takımı, 1 adet çekiç, 5 litre motor yağı ve çeşitli çalıntı olduğu değerlendiren malzemeler ele geçirilerek el konuldu.

İnönü İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan B.K. ve K.T. İsimli şüpheliler, "İş yerinden hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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