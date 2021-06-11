Şantiyede yangın paniği
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Şantiyede yangın paniği

Şantiyede yangın paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynırların yanında yangın çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynırların yanında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Bitez Mahallesi Gündönümü mevkisindeki şantiyede yangın çıktı. İşçilerin kaldığı konteynırların yanına atılan sigara izmaritinin otları tutuşturmasıyla başlayan yangın, konteynırlara ulaşan ahşap köprünün tutuşmasıyla daha da büyüdü. Yangını fark eden şantiyedeki işçiler, yangına müdahale etti. O esnada konteynır içerisinde dinlendiği öğrenilen bir işçi, dumandan etkilendi. Şantiyedeki kepçe operatörü, kepçe ile alevlerin üzerine toprak atarak yangını söndürmeye çalıştı. Alevler, işçilerin müdahalesiyle söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Dumandan etkilenen işçiye, sağlık ekiplerince müdahale edilirken genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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