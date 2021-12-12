Şantiyede kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şantiyede kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Şantiyede kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da çalıştığı şantiyede kalp krizi geçiren bir kişi, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da çalıştığı şantiyede kalp krizi geçiren bir kişi, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesindeki bir mermer şantiyesinde çalışan 52 yaşındaki Salih G., kalp krizi geçirdi. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Salih G.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Vezirköprü'ye giderek Salih G.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Salih G. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. - SAMSUN

Şantiyede kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Şantiyede kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Şantiyede kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Şantiyede kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Şantiyede kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title