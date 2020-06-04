Şantiyede iki aracın arasında sıkışan işçi öldü Sakarya'da bir şantiyede manevra yapan iki aracın arasında sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Sakarya'da bir şantiyede manevra yapan iki aracın arasında sıkışan işçi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde çalışan Yıldıray Keçe, manevra yapan 2 aracın arasında kaldı. Keçe, iş arkadaşlarınca sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Keçe kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi. Kaynak: AA