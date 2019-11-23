Şantiye yatakhanesinde klimadan yangın çıktı
Haberler » Güncel » Şantiye yatakhanesinde klimadan yangın çıktı - Haber

Şantiye yatakhanesinde klimadan yangın çıktı

SİVAS'ta, Keresteciler Sitesi'nde iki katlı yatakhane, klimadan çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

23.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:43
Şantiye yatakhanesinde klimadan yangın çıktı

SİVAS'ta, Keresteciler Sitesi'nde iki katlı yatakhane, klimadan çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. 

Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde, bir elektrik firmasına ait şantiyenin iki katlı yatakhanesinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İçeride kimsenin olmadığı yatakhaneden yükselen alevleri fark eden işçiler, polis ve itfaiye ekiplerine verdi. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yatakhanenin kullanılmaz hale geldiği yangının klimadan çıktığı belirlendi. 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et