Şantiye alanında işçilere ait konteynerler yandı... Beton mikseri ile söndürülmeye çalışıldı - Haberler
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Şantiye alanında işçilere ait konteynerler yandı... Beton mikseri ile söndürülmeye çalışıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şantiye alanında işçilere ait konteynerler yandı.

Şantiye alanında işçilere ait konteynerler yandı... Beton mikseri ile söndürülmeye çalışıldı

İSTANBUL - Hadımköy'de bir şantiye alanında işçilerin konaklaması için yerleştirilen konteynerlerde iddiaya göre elektrik sobasından kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar şantiyede görevli beton mikseri ile yangın söndürülmeye çalışıldı, o anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Yangın, bugün saat 16.00 sıralarında Atatürk Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre şantiye içerisinde işçilerin konaklaması için kurulan konteynerlerde kullanılan elektrik sobasından kaynaklı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar şantiyede görevli beton mikseri ile yangın söndürülmeye çalıştı. Konteynerin yanma anı ve beton mikserinin yangına müdahale ettiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şantiye alanında işçilere ait konteynerler yandı... Beton mikseri ile söndürülmeye çalışıldı

Şantiye alanında işçilere ait konteynerler yandı... Beton mikseri ile söndürülmeye çalışıldı

Şantiye alanında işçilere ait konteynerler yandı... Beton mikseri ile söndürülmeye çalışıldı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk, Beton Mikseri, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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