Bursaspor, Santiago Vergini'yi Kadrosuna Kattı

Bursaspor, stoper adayı listesinde bulunan Santiago Vergini'yi kadrosuna kattı.

Bursaspor stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Yeşil-Beyazlılar'ın bir süredir görüşme halinde olduğu Boca Juniorslu Santiago Vergini transferi bitirdi. Bursaspor yönetimi, 30 yaşındaki Arjantinli savunma oyuncusuna uçak biletini gönderdi.

BUGÜN GELMESİ BEKLENİYOR

Arjantin temsilcisiyle 1 yıl daha mukavelesi bulunan Vergini'nin kulübüyle ve kendisiyle anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Futbolcunun bugün gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Skorer

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