Santiago'da karate heyecanı başlıyor
Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Dünya Karate Şampiyonası Şili'nin başkenti Santiago'da başlıyor.
Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Dünya Karate Şampiyonası Şili'nin başkenti Santiago'da başlıyor. Şampiyonanın ilk gününde 12 Türk sporcu tatamiye çıkacak.
Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası yarın start alacak. Yaklaşık bir haftadır yoğun protesto gösterilerine sahne olan ve gece sokağa çıkma yasağı uygulanan Şili'nin başkenti Santiago'daki organizasyon için geniş güvenlik önlemleri alındı. Şili hükümeti ve Organizasyon Komitesi ülkelere güvence verirken, kafilelerin polis eskortu ile salona gideceği öğrenildi.
Brezilya, Mısır, Hırvatistan, Japonya ve Rusya ile birlikte tüm kategorilerde mücadele eden ekiplerden biri olan Türk Milli Takımı, şampiyonada 18 kız, 21 erkek sporcu ile madalya mücadelesi verecek.
Ulusal Spor Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonada ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde kata ve kumite olmak üzere 33 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak.
Şampiyonanın ilk gününde ferdi kata ve ümitler kumite müsabakaları yapılacak. İlk gün 12 Türk karateci tatamiye çıkacak.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
ÜMİTLER
Damla Su Türemen - Ferdi Kata
Müşerref Özdemir - Kumite 47kg
Ilgın Işık Yılmaz - Kumite 54kg
Sudenur Aksoy - Kumite +54kg
Furkan Kaynar - Ferdi Kata
Abdülsamet Köse - Kumite 52kg
Enes Fatih Kurt - Kumite 57kg
Ömer Faruk Yürür - Kumite 63kg
İsmail Çiçek - Kumite 70kg
Kadir Furkan Genç - Kumite +70kg
GENÇLER
Ayşe Yılmaz - Ferdi Kata
Nursu Çevik - Kumite 48kg
Beyza Atalay - Kumite 53kg
Gülbahar Gözütok - Kumite 59kg
Fatoş Hansu - Kumite +59kg
Enes Özdemir - Ferdi Kata
Mehmet Yusuf Boy - Kumite 55kg
Ekrem Altuner Yılmaz - Kumite 61kg
Emir Buğra Gencan - Kumite 68kg
Hasan Arslan - Kumite 76kg
Uğur Burak Özgündüz - Kumite +76kg
21 YAŞ ALTI
Keyda Nur Çolak - Ferdi Kata
Rabia Elik - Kumite 50kg
Gülsen Demirtürk - Kumite 55kg
İrem Durmaz - Kumite 61kg
Fatma Rana Yıldırım - Kumite 68kg
Rabia Şentürk - Kumite +68kg
Kutluhan Duran - Ferdi Kata
Ömer Faruk Ateş - Kumite 60kg
Ömer Abdurrahim Özer - Kumite 67kg
Ali Eşsiz - Kumite 75kg
Samed Gök - Kumite 84kg
Bekir Kavak - Kumite +84kg
Genç Bayanlar Takım Kata: Damla Su Türemen, Şule Azra Akbulut, Zehra Kaya
Genç Erkekler Takım Kata: Burak Arslan, Emin Aksoy, Sabri Doğan Başer
(İHA)