Santiago'da hükumet karşıtı protestolar devam ediyor
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Santiago'da hükumet karşıtı protestolar devam ediyor

Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler, devam etti.

03.03.2020 06:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 06:32
Santiago'da hükumet karşıtı protestolar devam ediyor

'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler, devam etti.

Göstericilerin başlıca toplanma noktası olan Meydanında binlerce gösterici, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera hükümetine karşı düzenlenen gösteriler sırasında polisle çatıştı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Santiago'da hükumet karşıtı protestolar devam ediyor
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