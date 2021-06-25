Şantajcıya film gibi operasyon
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Şantajcıya film gibi operasyon

Şantajcıya film gibi operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da internet üzerinden tanıştığı bir kadını özel fotoğraflarıyla tehdit edip 50 bin lira para istediği öne sürülen zanlı film gibi operasyonla yakalandı.

Adana'da internet üzerinden tanıştığı bir kadını özel fotoğraflarıyla tehdit edip 50 bin lira para istediği öne sürülen zanlı film gibi operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yaşayan Y.D. adındaki kadın sosyal medya üzerinden Mersin'de yaşayan Nazmi K. ile tanıştı. İddiaya göre, bir süre görüştükten sonra telefon üzerinde birbirlerine özel fotoğraflar göndermeye başlayan çift daha sonra ayrıldı. Nazmi K. "Özel fotoğrafların elimde bana 50 bin lira para vermezsen, fotoğraflarını internette yayarım" diyerek kadını tehdit etti. Şantaja uğrayan Y.D., "Param yok ama altınım var. İstersen altın bileziklerimi sana gönderirim" dedi.

Kadının teklifini kabul eden Nazmi K. olası bir tuzağa düşmemek için altın bilezikleri Adana'ya göndermesini istedi. Mağdur kadın Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek internette tanıştığı ve bir süre sevgili olduğu şahsın kendisinden şantaj yoluyla 50 bin lira istediğini söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis şahsı yakalamak için kadınla bir plan yaptı. Bu plan dahilinde kadın zanlı ile tekrar irtibata geçti. Nazmi K. kadından bilezikleri otobüs ile Adana'ya göndermesini otobüsün muavininin ismini ve telefon numarasını kendisine vermesini istedi. Kadın bu isteği kabul edip hazırlanan iki sahte bileziği paketleyip Adana'ya otobüs ile gönderdi. Ankara polisi, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerine durumu bildirdi. Firmayla iletişime geçen polis Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda otobüse müşteri kimliğinde binerek Adana'ya doğru hareket etti.

Polis ekibinden diğer bir grup ise otobüsteki kargoyu alacak olan şüpheliyi otogarda beklemeye başladı. Otobüs geldikten sonra şüpheli kargoyu aldıktan sonra onu bekleyen polis tarafından gözaltına alındı.

Şantaj suçundan adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla tutuksuz serbest kalan zanlı, "Y.D. ile sevgili olduk ve bana kendi rızasıyla fotoğraflarını gönderdi. İlişkimiz sırasında ona parça parça olmak üzere toplamda 50 bin lira para gönderdim. Ayrılınca paramı geri istedim, vermeyince ben de fotoğrafları paylaşırım dedim. Paramı geri almak için yaptım" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Şantajcıya film gibi operasyon
Şantajcıya film gibi operasyon
Şantajcıya film gibi operasyon
Şantajcıya film gibi operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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