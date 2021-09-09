Şantaj ve yağmadan 22 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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Şantaj ve yağmadan 22 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Şantaj ve yağmadan 22 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şantaj ve yağma şüphelisi Elgül Bayramov (27) yakalandı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şantaj ve yağma şüphelisi Elgül Bayramov (27) yakalandı.

Manisa'nın Salihli ve İzmir'in Foça ilçelerinde şantaj, özel hayatı ihlal etme ve yağma suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elgün Bayramov, Aydın- İzmir kara yolunda motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada yakalandı. Bayramov'un İncirliova ilçesinde bir kadın ile yakınlık kurduktan sonra ilişki görüntüleri ile şantaj girişiminde bulunduğu öğrenildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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