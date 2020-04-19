Şantaj ve gasp iddiasıyla iki kişi tutuklandı Manisa'da bir kişiyi silahla tehdit ederek, uygunsuz görüntülerini çekip şantajla parasını gasbettiği öne sürülen 5 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Manisa'da bir kişiyi silahla tehdit ederek, uygunsuz görüntülerini çekip şantajla parasını gasbettiği öne sürülen 5 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İ.K, sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıtan bir kişinin daveti üzerine gittiği evde silahlı 3 kişi tarafından darbedildiğini, uygunsuz videolarının çekildiğini ve 6 bin 200 lirasının gasbedildiğini belirterek polise başvurdu.

İnceleme başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 5 zanlıyı tespit etti.

İ.K'den 10 bin lira daha talep eden zanlılardan A.İ.E. ve A.Y. parayı almaya geldikleri anda suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili aranan diğer üç zanlıdan A.B. ve H.C.E. de polis ekiplerince yakalandı. İki zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Diğer zanlı G.B'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA