Şantaj Şüphelileri Yakalandı

Iraklı bir iş adamını müstehcen görüntülerini yaymakla tehdit edip 1 milyon dolar istediği iddiasıyla gözaltına alınan kadın ve erkek arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Irak'ta inşaat sektöründe faaliyet gösteren Iraklı iş adamı Ali H. bir süredir birlikte yaşadığı Roaa W'den (28) ayrılmak istedi.

Ali H'ye, müstehcen görüntülerinin olduğunu ve kendisine istediği parayı vermezse görüntüleri internete yükleyeceğini söylediği öne sürülen Roaa W, iş adamından farklı zamanlarda 13 bin, 16 bin 500 ve 21 bin dolar aldı.

Ali H.'yi bir süre sonra İstanbul'dan arayan bir kişi de elinde uygunsuz görüntüleri bulunduğu tehdidiyle iş adamından 40 bin dolar istedi.

Iraklı iş adamı, avukatı aracılığıyla durumu polise bildirince Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmada, Ali H'yi arayan kişinin Roaa W'nin erkek arkadaşı Eabdalkarım C. (43) olduğunu belirledi. Polis, Ali H'den parayı ödeyeceğini söyleyerek arayan kişi ile buluşma ayarlamasını istedi. Şişli'de bir alışveriş merkezinde ayarlanan buluşma için söz konusu yere giden Eabdalkarım C. durumdan şüphelenerek buradan ayrıldı.

Daha sonra şüpheli Eabdalkarım C, iş adamını arayarak 40 bin dolardan vazgeçtiğini, parayı 1 milyon dolara yükselttiğini söyledi. Çalışmayı sürdüren ekipler, şüpheli ile Roaa W'nin Marmaris'te bir otelde olduğunu belirleyince, Marmaris'e gitti. İki şüpheli, otel çıkışında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında, iş adamı Ali H'yi aradıkları cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi. Cep telefonunda yapılan incelemede, iş adamına ait görüntülerin bulunduğu öğrenildi.

Eabdalkarım C. ile Roaa W. emniyetteki işlemlerinin ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.