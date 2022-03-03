"Şantaj" iddiasıyla yargılanan Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar beraat etti

İSTANBUL (DHA) - SUNUCU Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın iş insanı Ümit Arıkan'a şantaj yaptıkları iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada mahkeme, Haznedar ve Sapmaz'ın beraatlarına karar verdi. Duruşma sonrası konuşan Sapmaz, "Beraat ettik. Şu an çok mutluyum. Az önce avukatımdan haberi aldığımda ağladım" dedi.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Neşe Sapmaz, Murat Hazinedar ve şikayetçi Ümit Arıkan katılmadı. Sanık avukatları Emek Emre ile Efe Murat Bulut ve şikayetçi avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

BERAAT ETTİLER

"BERAAT ETTİK ŞU AN ÇOK MUTLUYUM"

Davanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamesinde de Neşe Sapmaz'ın kendisine jest olarak gönderildiğini iddia ettiği paranın, Yaşar İrvül'e gönderilen IBAN bilgileri sonrası yatırıldığı ve hesabına geçen paranın ardından Neşe Sapmaz'ın Arıkan hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği iddiası yer aldı. Murat Hazinedar'ın Ümit Arıkan'a gönderdiği, 'Şikayetinden vazgeçmek için para istiyor. Bu konu özürle kapatılmaz. İstediği daire Etiler ve ya Gayrettepe'de bir daire olsun diye dua et' ve 'Kadın tanınan biri sen rezil olursun. Eğitimcisin. Okulların kapatılır' mesajlarının şantaja yardım olduğunun delili olduğu kaydedilen iddianamede ikili hakkında "Şantaj" suçundan 3'er yıla kadar hapis ile 5'er bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel