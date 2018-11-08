Kızına Sevgilisi Tarafından Şantaj Yapıldığını Duyan Baba Dehşet Saçtı
Ataşehir'de bir baba, kızına sevgilisi tarafından şantaj yapıldığını öğrendi. İki kişiyle birlikte kafeye gelen baba, kızının sevgilisini önce tartakladı sonra bacaklarından vurdu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir'de bir baba, kızına sevgilisi tarafından şantaj yapıldığını öğrendi. İki kişiyle kafeye gelen baba, silah zoruyla kızının sevgilisinden cep telefonunu aldı. Ardından kafenin dışına çıkartılan genç, önce tartaklandı sonra bacaklarından vuruldu. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ YAPTI, PARA İSTEDİ
Olay dün saat 14.00 sıralarında Ataşehir'de bir kafede meydana geldi. İddiaya göre babasına ait nakliye firmasının muhasebe bölümünde çalışan Z. K., 2 yıldır R.D. ile aşk yaşıyordu. R.D., Z.K.'den zaman zaman şantaj yoluyla para aldı. R.D., kendisine para vermez ise cep telefonunda bulunan görüntüleri ailesine göstereceğini söyleyerek Z.K.'den yine 5 bin lira istedi.
GENÇ KIZ, DURUMU BABASINA ANLATMAK ZORUNDA KALDI
Parayı bulamayan Z.K. durumu babasına anlatmak zorunda kaldı. Baba M.K., kızından R.D. ile buluşmasını istedi. Kafeye gelen Z.K. bir süre tek başına kafede oturdu. Daha sonra yanına R.D. geldi. Bir süre sonra ise babası iki kişiyle masaya oturdu. Z.K. ise masadan ayrıldı.
ÖNCE DÖVDÜLER SONRA BACAKLARINDAN VURDULAR
Baba ve yanındakiler, R.D. ile bir süre konuştu. Daha sonra babanın yanındaki kişi silahını R.D.'nin boynuna dayadı ve elindeki cep telefonunu aldı. 3 kişi, R.D.'yi zorla kafenin dışına çıkartıp tartakladı. Ardından baba M.K. ve yanındakiler silahla R.D.'ye ateş etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırı sonrası M.K. ve yanındakiler olay yerinden bir araca binerek ayrıldı. Olay sonrası ihbar üzerine kafeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından iki kurşunla vurulan R.D., Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, baba M.K. ve yanındaki bir kişiyi Ataşehir'de sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin bugün yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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imanmı bıraktınız insanlardaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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doğrusunu yapmışCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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eline sağlıkCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Bir tanede kızın olacak ahlaksıza sıksaydın iş tamam olurdu, tejefondaki görüntületi hiç merak etmedinmi?Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Elhamdullah muslumaniz degilmi. ''. .Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır