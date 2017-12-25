Santa Tracker Geri Döndü!

Noel arifesinde Santa'yı beklerken sabırsızlıktan ne yapacağınızı bilemiyorsanız, en azından Google Santa Tracker sayesinde onun nerde olduğunu kolayca bulabilirsiniz. 13 yıldan beri Google'ın Santa Tracker'i, NORAD'ı (ABD/ Kanada hava uyarı ve kontrol sistemi) kullanarak Noel Baba'nın nerede olduğunu takip ediyor. 1 Aralık'tan beri geri sayan web sitesi bugün bu sürenin sonuna geldi, bu da Noel Baba'nın yolculuğuna başladığı anlamına geliyor.



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Bu uygulama sayesinde ayrıca kodlama yeteneğinizi geliştirebilir, orijinal sanat eserleri yaratabilir, coğrafya bilginizi arttırabilir ve hatta yapay zeka ve makine öğrenmesi ile ilgili yeni bilgiler öğrenebilirsiniz. Sitede öğretmenler için kod öğretim programları ve video kılavuzlar bile bulunuyor.



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Google bu sefer Noel Baba'yı takip edebilmeniz için bir çok farklı yol sunuyor. İsterseniz bilgisayarınızdan web sitesine ulaşabilir, Android uygulamasını indirebilir, Android TV uygulaması veya Chromecast ile televizyondan bile Noel Baba'yı takip edebilirsiniz.



