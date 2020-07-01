Santa Harabeleri'nde 'kaçak kazı' tehlikesi (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Santa Harabeleri'nde 'kaçak kazı' tehlikesi (2)

DOÇ. DR. ERUZ: SANTA, OSMANLI KÖYÜDÜRDoğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Eruz, Santa Harabeleri'nin, 1461 yılındaki fetihte sadece yayla olduğunu ve herhangi bir yerleşim olmadığını söyledi.

Santa Harabeleri'nde 'kaçak kazı' tehlikesi (2)
01.07.2020 13:49 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:00

DOÇ. DR. ERUZ: SANTA, OSMANLI KÖYÜDÜR

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Eruz, Santa Harabeleri'nin, 1461 yılındaki fetihte sadece yayla olduğunu ve herhangi bir yerleşim olmadığını söyledi. Doç. Dr. Eruz, "Sonrasında Osmanlı'nın yeni köyler kurma, toprakları işletme ve daha çok vergi toplama stratejisi ile 1554'te Mugizi'ye (Buğün Arsin Yolaç köyü) bağlı bir mezra olarak kayda geçiyor ve 1583'te ilk kez 12 ay yaşanan 29 haneli bir köy oluyor. Santa köyü devlet tarafından Taşköprü'den geçen tarihi kervan yolunun bakımı ve güvenliği için kurdurulmuş bir köydür. Daha sonraki dönemlerde kervan yolu etkisi ile ticaretin artması, Santa çevresinde maden yatakları bulunup işlenmesi ile gelişti. 19'uncu yüzyılda kurum ve diğer maden köylerinden göçlerle nüfus hızla artarak 5 binlere çıktı. Santa'nın her taşı Osmanlı köyüdür. 19'uncu yüzyılda ana dili saf Türkçe olan bir köydü. Sonradan köye göçen ve çoğu Rumca konuşan yerleşimcilerin etkisi ile mübadele öncesinde Rumca konuşulmaya başlanır olmuş" diye konuştu.

'KORUMA TEMELLİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR'Santa Harabeleri'nin korunarak geleceğe taşınabilmesi için 'turizm master plan' ve 'alan yönetim koruma imar planı'nın hazırlandığını söyleyen Doç. Dr. Eruz, şunları kaydetti:  

"Tarihi yapıların aslına uygun restorasyonu, tarihi mahallelerde arazi ve yapı sahiplerinin eski yapılarını restorasyon ve tarihi yerleşime uygun yeni yapı yapabilmeleri veya harabelerin yeniden yapımı için ve havzada koruma temelli sürdürülebilir turizm için DOKA desteği ile Gümüşhane Valiliği çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar tamamlandığında Santa'da yaşayan halkın ve turizm yatırımcılarının önü açılacak. Hem tarihi yerleşimler aslına uygun ayağa kalkacak hem de turizmle havza halkı Gümüşhane-Trabzon ekonomisine önemli katkı sağlayacak. 20'nci yüzyılda Hristiyan Rum tebaanın yerleşim alanı olan, 13 mahallesinin 7'si koruma altında olan Dumanlı köyü Santa Harabeleri'nde 18'inci- 20'nci yüzyıl dönemine ait 11 kilise, 10 taş çeşme, okul, ticarethane ve konuttan oluşan 600 civarında tarihi yapı yer alıyor"


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Haber
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Haber
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu Haber
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi Haber
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Haber
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Keçi sütünden yapılan Söğle peyniri, 4 ay kuyuda bekletilip kilosu 90 TL'den satılıyor
Keçi sütünden yapılan Söğle peyniri, 4 ay kuyuda bekletilip kilosu 90 TL'den satılıyor
'Maskeni tak' diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
"Maskeni tak" diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Kaçak elektrik hattı çekerken yakalanan adam, masum rolü yaparak kendisini savunmaya çalıştı
Kaçak elektrik hattı çekerken yakalanan adam, masum rolü yaparak kendisini savunmaya çalıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Halife Hafter Mustafa Varank Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Demet Akalın Kenan Doğulu Burcu Esmersoy
Spor Falcao Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Bülent Uygun Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Temmuz Futbolcu Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Santa Harabeleri'nde 'kaçak kazı' tehlikesi (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 14:45:56. #1.14#
title