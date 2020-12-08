Şansölye Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü
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Şansölye Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü

08.12.2020 00:34 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:38
Şansölye Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, BioNTech'in kurucularından Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıyı bulmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, BioNTech'in kurucularından Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıyı bulmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Almanya'nın 16 kentinde Türkçe ve Almanca yayın yapan Berlin merkezli Metropol FM'e konuşan Merkel, "Aşıyı bulanlardan birinin Türk kökenli Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci olmasından ve BioNTech ile Pfizer'da aşı için temel bilimsel katkıyı yapmalarından dolayı çok mutlu oldum" dedi.

BioNTech'in hazırladığı aşının Ocak başında Avrupa'da kullanılabileceğini düşündüklerini belirten Merkel, Kovid-19 salgınını önlemek için toplumun yüzde 70'inin bağışıklık kazanması gerektiğine dikkati çekti. Merkel, "Bu kadar insana aşı yapmak aylar sürecek. Önce yaşlılar ve sağlık çalışanlarının korunması gerekiyor. 2021'in ikinci yarısında daha çok aşı olacak ancak kış ayları düşünüldüğünde henüz yeterli aşı olmayacak. Tüm bilgilerime dayanarak ve emin olarak bunun bir virüs olduğunu söylüyorum. Bu virüs karşısında çaresiz değiliz. Topluma bağışıklığı kazandırabilirsek, eski hayatımıza dönebileceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

Türkiye'de aileye verilen öneme de dikkat çeken Şansölye Merkel, Türklerde aile büyüklerine saygı duyulduğuna vurgu yaparak, "Toplumda bağışıklık kazanılsa bile bir süre daha sevdiğimiz insanlarla mesafeyi korumak zorunda kalacağız" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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