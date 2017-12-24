Şanslı Kuzu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, soğuktan donmak üzereyken bulunan kuzu veteriner hekim tarafından sağlığına kavuşturuldu.



Edinilen bilgiye göre, Orhaneli'de veterinerlik yapan Ahmet Kahrıman kendisine ait araçla Büyükorhan istikametindeki bağ evine doğru seyrettiği sırada yeni doğmuş bir kuzuyu yol kenarında donmak üzereyken buldu. Soğuktan yol kenarındaki çeşmenin altına saklanıp ısınmaya çalışan kuzuyu aracına alan Kahrıman, tedavisini yaptıktan sonra yakın köydeki sahibine teslim etti. Kayıp kuzuyu karşısında görünce şaşkına dönen sahibi M.A., "Yeni doğmuştu biz de onu arıyorduk. Sağolsun Ahmet bey bulup bize getirdi. Çok şanslıymış ki karşısına veteriner çıktı. Soğuktan donabilirdi. Başıboş köpekler de parçalayabilirdi. Çok şükür başına bir şey gelmeden annesine kavuştu. Bundan sonra bu yavruya 'Şanslı' diyerek sesleneceğiz" dedi.



Veteriner hekim Ahmet Kahrıman ise donmadan kuzuyu annesine yetiştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. - BURSA