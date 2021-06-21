Şanslı babalar hediye kazandı
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Şanslı babalar hediye kazandı

Şanslı babalar hediye kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Başiskele Belediyesi, Babalar Günü'ne özel hazırladığı etkinliklerde, şanslı babalara hediyeler kazandırdı.

Başiskele Belediyesi, Babalar Günü'ne özel hazırladığı etkinliklerde, şanslı babalara hediyeler kazandırdı.

Başiskele sınırları içerisinde yer alan AVM'de gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eğlenceli anlara sahne olan etkinlikte babalar, çocuklarıyla birlikte çömlek yaparak, kum boyama ve sürpriz etkinlikler gerçekleştirdiler. Başiskele Belediyesi'nin "Benim Kahramanım Babam" konseptiyle hazırladığı fotoğraf çektirme standı, baba ve çocuklarına birbirinden eğlenceli hatıra fotoğraflar sundu.

Çocuklarının kahraman babalarını özel günde unutmayan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, etkinliğe katılan babalara sürpriz hediyeler dağıttı. Etkinlik alanında fotoğraf çekinerek alanda kendilerine dağıtılan 1'den 200'e kadar numaralandırılmış kartlarla çekilişe katılmaya hak kazanan babalar, Pazar günü gerçekleştirilen çekiliş sonucunda sürpriz ödüller kazandılar. Çekiliş sonucu şanslı babalar akıllı saat, ve A Milli Takımın formasını kazandılar. - KOCAELİ

Şanslı babalar hediye kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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