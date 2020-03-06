Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

06.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:43







ChanCé sahne adıyla müzik çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Şansın Tüzün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için "Adım Kadın" adlı bir single çıkardı. 6 Mart'da tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan şarkının söz ve müziği sanatçıya, düzenlemesi ise Tansel Doğanay'a ait.