Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı
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Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Müzik kariyerini başarılı bir şekilde sürdüren Prof. Dr. Şansın Tüzün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için "Adım Kadın" adlı bir single çıkardı.

06.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:43
Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı



ChanCé sahne adıyla müzik çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Şansın Tüzün 8 Mart için "Adım Kadın" adlı bir single çıkardı. 6 Mart'da tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan şarkının söz ve müziği sanatçıya, düzenlemesi ise Tansel Doğanay'a ait.

Kaynak: Snob Magazin

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