Sansasyonel eylem hazırlığındaki 9 sanığa 15 yıldan 32 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturmada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan terörist B.K'nin de aralarında yer aldığı 9 sanık hakkında 15 yıldan 32 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturmada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan terörist B.K'nin de aralarında yer aldığı 9 sanık hakkında 15 yıldan 32 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK adına kentte aktif faaliyet gösterdikleri ve metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen terörist B.K'nin da arasında olduğu 7'si tutuklu 9 zanlı hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianame Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, B.K'nin terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, YPG/PKK'nın metropollerde bombalı eylem yapan sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği, sahte kimlik taşıdığı, örgüte 2013'te katıldığı ve hakkında arama kararı bulunduğu belirtildi.

Sansasyonel eylemler için eğitim almış

Terörist B.K'nin YPG/PKK terör örgütünün sözde özel kuvvetler biriminde sızma, suikast, sabotaj ve bomba yapımı eğitimleri aldığı bildirilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Terörist B.K'nin, PKK terör örgütü içerisinde özel eğitimler aldığı, örgütün sözde lider kadrosunda bulunan sözde üst düzey yöneticilerinin talimatıyla Türkiye'de bombalı eylemler yapması için görevlendirildiği, örgüt içerisinde 'Welat-Soreş-Semsur' kod isimlerini kullandığı, kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı, akabinde şüpheliler M.E, M.C, M.Z.A, M.M. A.K, M.A.A'nın yardımıyla ülke içinde nakil yoluyla seyahat ederek 7 Ağustos'ta Adana'ya geldiği ve burada şüpheli S.C. ile irtibata geçip 7-13 Ağustos'ta S.C'nin evinde saklandığı tespit edilmiştir."

İddianamede, terörist B.K'nin Adana'da gerçekleştirmeyi planladığı bombalı eylemlerde kendisine yardımcı olması için ablasının kocası şüpheli M.Ş.A ile sosyal medyadan irtibata geçtiği belirtildi.

B.K. ile M.Ş.A'nın, 10 Ağustos'ta merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde buluştukları S.C'nin evinde örgütsel toplantı gerçekleştirdikleri anlatılan iddianamede, 3 zanlının yakalanmamak amacıyla kent içindeki ulaşımlarını birbirleriyle iletişim halinde farklı araçlarla yaptıkları aktarıldı.

Polis eğitim merkezi ve çevik kuvvet şubesi çevresinde keşif yapmış

İddianamede, bombalı eylem hazırlığındaki B.K'nin yaptığı keşiflerin kamera kayıtlarıyla tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bombalı eylem yapmayı planlayan B.K'nin, Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü çevresinde, 9 ve 12 Ağustos'ta keşif çalışması yaptığı, keşif sonrasında tekrar S.C'nin evine gittiğine dair görüntülerin bulunduğu, S.C'nin deşifre olmamak için ikametinden ayrıldığı ve merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde barınma ve gizlenme için yeni bir ev kiraladığı belirlenmiştir. 14 Ağustos'ta da B.K'nin toplu taşıma aracı ve ticari taksi ile bomba malzemelerinin gömülü olduğu Sarıçam ilçesindeki bölgeye gittiği, bombalı eylemleri aktif hale getirmek için son hazırlıklarını yaptığı tespit edilmiştir."

İddianamede, terörist B.K'nin 15 Ağustos'ta bomba malzemelerinin bulunduğu bölgede otostop yaparken yakalandığı belirtilerek, zanlının sırt çantasından, Sarıçam'daki araziye gömülen alandan ve bir adresten toplam 35 kilo 650 gram TNT ele geçirildiği bildirildi.

B.K'nin kiraladığı evde ise döviz, altın ve sahte kimlik bulunduğu ifade edilen iddianamede, tanık olarak beyanına yer verilen H.D, zanlıyı tanıdığını, 2016'da Aynularab (Kobani) bölgesinde savaşçı olarak faaliyet gösteren teröristin 2019'da sözde özel kuvvetler karargahında aldığı eğitimlerin ardından Türkiye'deki metropollere eylem amaçlı gönderileceğini bildiğini belirtti.

"Ele geçirilen TNT ile 10-15 farklı noktada bombalı eylem yapılabilir" değerlendirmesi

Terörist B.K'nin kullanması için verilen patlayıcının tek kullanımlık bir saldırı için çok fazla olduğu aktarılan iddianamede, ele geçirilen 35 kilo 650 gram TNT ile 10-15 farklı noktaya bombalı eylem yapılabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede, B.K'nin "Silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "resmi belgede sahtecilik"ten 32 yıl 6 ay, M.Ş.A'nın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma"dan 20 yıl, diğer zanlılar M.A.A, A.K, M.M, M.Z.A, M.C, M.E. ve S.C'nin de "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İçişleri Bakanlığından 15 Ağustos'ta yapılan açıklamada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist B.K'nin 35 kilo 650 gram patlayıcı ile Adana'da yakalandığı, zanlının, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiğinin belirlendiği bildirilmişti. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, terörist B.K'nin de aralarında olduğu zanlılardan 7'si tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu