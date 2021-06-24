Sansarlar güvenlik kameraları sayesinde fark edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sansarlar güvenlik kameraları sayesinde fark edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bartın'da otizmli ve engelli gençlere yönelik faaliyetlerinin yürütüldüğü dernek binasını mesken tutan sansarlar bina içinde maddi hasara neden oldu.

Bartın'da otizmli ve engelli gençlere yönelik faaliyetlerinin yürütüldüğü dernek binasını mesken tutan sansarlar bina içinde maddi hasara neden oldu. İlk başta binaya hırsızların girdiği sanılırken gerçek ise güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Sevimli sansarların verdiği zarar nedeniyle eğitime 1 hafta ara verilmek zorunda kalınan bina tadilatın ardından yeniden hizmete açıldı.

Gölbucağı Mahallesinde Bartın Belediyesince restore edildikten sonra Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği'ne (BOED-DER SK) tahsis edilen, otizmli ve engelli gençlere yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü Engelsiz Sanat Evi'ni mesken tutan bir çift sansar bina içinde maddi hasara neden oldu.

Sabah saatlerinde binaya giren görevliler çevrenin darmadağın olduğunu görünce hırsızlık olayı gerçekleştiğini sandı. Gerçek ise yapılan detaylı inceleme ve kamera kayıtlarının izlenmesi ile ortaya çıktı.

Güvenlik kameraları izlendiğinde binanın boş olduğu zaman dilimlerinde bir çift sansarın binanın çeşitli bölgelerinde gezindikleri anlaşıldı.

Binaya çevre mahallelerdeki kümeslerden yumurta taşıyan, bina içindeki kanepe ve halıları kemiren ayrıca binanın tavan kısımlarında da zarara neden olan sansarlar nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara verilmek zorunda kalındı. Bir hafta süren tamir ve tadilatların ardından binadaki eğitim faaliyetleri yeniden başladı.

Yaşadıkları olay karşısında çok şaşırdıklarını söyleyen BOED-DER SK Yönetim Kurulu Başkanı Berna Şengün, "Önce ilk gelen arkadaşlarımız farklılık sezmişler tavandaki kaplamalar filan yerlere düşmüş. Önce acaba hırsız mı diye düşünüldü. Bilgisayar kontrolünde herhangi bir kaybolan bir şey yok. Sonra pati izleriyle karşılaşmışlar. Ondan sonra kameralardan baktık. Belediyeye bilgi verdik. Hemen ekipler intikal etti. Kediye göre daha büyük pati izleri. Duvarlarda, spor aletlerinde dolaşmışlar. Kanepeleri kemirmişler. Halılara zarar vermişler. Sonrasında kameralardan gördüğümüzde bunun bir sansar ailesi bir çift sevimli ama sevimsiz şeyler yapan sansar olduğunu fark ettik. Çatıda yuva yapmışlar. Etraftaki mahallelerden kümeslerden yumurta getirmişler. Ekmek filan almışlar. Kendilerine ev yapmışlar. Yuva kurmaya karar vermişler neticede burada. Sonra belediyeden personeller geldiler girmiş olabilecekleri yerleri kapattılar. Çatıda onarımlar yapıldı. Her türlü tadilat temizlik yapıldı. Eski malzemeler çıkartıldı. Bu süre zarfında bir hafta kadar hizmet veremedik. Çocuklarımıza da bunu izah edemedik ama sonuç itibarıyla her şey yoluna girdi. Böyle bir şey yaşadık hayatımızda ilk defa sansarla karşılaştık. Sevimli de görünüyorlar uzaktan ama verdikleri zarar öyle sevimli olmadı." dedi.

(Bülent Bostancı/İHA)

Sansarlar güvenlik kameraları sayesinde fark edildi
Sansarlar güvenlik kameraları sayesinde fark edildi
Sansarlar güvenlik kameraları sayesinde fark edildi
Sansarlar güvenlik kameraları sayesinde fark edildi
Sansarlar güvenlik kameraları sayesinde fark edildi
Sansarlar güvenlik kameraları sayesinde fark edildi
Sansarlar güvenlik kameraları sayesinde fark edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mucize kurtuluş! Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı
Mucize kurtuluş! Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Tolga Yüce Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Merih Demiral Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sansarlar güvenlik kameraları sayesinde fark edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 12:11:01. #1.16#

title