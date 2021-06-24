Sansarlar güvenlik kameraları sayesinde fark edildi

Bartın'da otizmli ve engelli gençlere yönelik faaliyetlerinin yürütüldüğü dernek binasını mesken tutan sansarlar bina içinde maddi hasara neden oldu.

Bartın'da otizmli ve engelli gençlere yönelik faaliyetlerinin yürütüldüğü dernek binasını mesken tutan sansarlar bina içinde maddi hasara neden oldu. İlk başta binaya hırsızların girdiği sanılırken gerçek ise güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Sevimli sansarların verdiği zarar nedeniyle eğitime 1 hafta ara verilmek zorunda kalınan bina tadilatın ardından yeniden hizmete açıldı.

Gölbucağı Mahallesinde Bartın Belediyesince restore edildikten sonra Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği'ne (BOED-DER SK) tahsis edilen, otizmli ve engelli gençlere yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü Engelsiz Sanat Evi'ni mesken tutan bir çift sansar bina içinde maddi hasara neden oldu.

Sabah saatlerinde binaya giren görevliler çevrenin darmadağın olduğunu görünce hırsızlık olayı gerçekleştiğini sandı. Gerçek ise yapılan detaylı inceleme ve kamera kayıtlarının izlenmesi ile ortaya çıktı.

Güvenlik kameraları izlendiğinde binanın boş olduğu zaman dilimlerinde bir çift sansarın binanın çeşitli bölgelerinde gezindikleri anlaşıldı.

Binaya çevre mahallelerdeki kümeslerden yumurta taşıyan, bina içindeki kanepe ve halıları kemiren ayrıca binanın tavan kısımlarında da zarara neden olan sansarlar nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara verilmek zorunda kalındı. Bir hafta süren tamir ve tadilatların ardından binadaki eğitim faaliyetleri yeniden başladı.

Yaşadıkları olay karşısında çok şaşırdıklarını söyleyen BOED-DER SK Yönetim Kurulu Başkanı Berna Şengün, "Önce ilk gelen arkadaşlarımız farklılık sezmişler tavandaki kaplamalar filan yerlere düşmüş. Önce acaba hırsız mı diye düşünüldü. Bilgisayar kontrolünde herhangi bir kaybolan bir şey yok. Sonra pati izleriyle karşılaşmışlar. Ondan sonra kameralardan baktık. Belediyeye bilgi verdik. Hemen ekipler intikal etti. Kediye göre daha büyük pati izleri. Duvarlarda, spor aletlerinde dolaşmışlar. Kanepeleri kemirmişler. Halılara zarar vermişler. Sonrasında kameralardan gördüğümüzde bunun bir sansar ailesi bir çift sevimli ama sevimsiz şeyler yapan sansar olduğunu fark ettik. Çatıda yuva yapmışlar. Etraftaki mahallelerden kümeslerden yumurta getirmişler. Ekmek filan almışlar. Kendilerine ev yapmışlar. Yuva kurmaya karar vermişler neticede burada. Sonra belediyeden personeller geldiler girmiş olabilecekleri yerleri kapattılar. Çatıda onarımlar yapıldı. Her türlü tadilat temizlik yapıldı. Eski malzemeler çıkartıldı. Bu süre zarfında bir hafta kadar hizmet veremedik. Çocuklarımıza da bunu izah edemedik ama sonuç itibarıyla her şey yoluna girdi. Böyle bir şey yaşadık hayatımızda ilk defa sansarla karşılaştık. Sevimli de görünüyorlar uzaktan ama verdikleri zarar öyle sevimli olmadı." dedi.

(Bülent Bostancı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı