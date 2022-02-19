Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi - Haberler
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Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Rıdvan Bostancı - Güncel
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Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi Karabük'te sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizonu yolun kenarında gören vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.

Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi

KARABÜK - Karabük'te sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizonu yolun kenarında gören vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.

Olay, Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Bir vatandaş, yolun kenarında bir şeyler yiyen vizonla karşılaştı. İlk başlarda ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaş sansargiller ailesinin gelincik türü olan vizonu cep telefonu ile kaydetti. Vizon, bir süre sonra korktuğu için bulunduğu yerden kaçarak uzaklaştı.

Bir evin bahçesinde de görüntülenen vizon iki kedinin etrafında dolanması vatandaşların şaşkınlığına neden oldu. Kiminin "sansar" kiminin "porsuk" dediği vizon buradan da uzaklaşarak gözden kayboldu.

Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi

Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi

Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Karabük, Güncel, Haberler

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