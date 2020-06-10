Sansar yavrularına sahip çıktılar ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Sevim ve Mesut Çolpan çiftinin bitkin halde bulduğu iki sansar yavrusu, veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Sevim ve Mesut Çolpan çiftinin bitkin halde bulduğu iki sansar yavrusu, veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Karakavuz köyünde oturan Sevim ve Mesut Çolpan çifti, ormanlık alanda iki sansar yavrusu buldu. Bir süre bekleyen Çolpan çifti, iki yavrunun annesi gelmeyince bölgede arama yaptı. Yavrulan annesinin öldüğünü gören çift, genellikle tavukları yedikleri gerekçesi ile öldürülen sansarları alıp, evlerine götürdü. Çolpan çifti, bitkin haldeki iki yavruyu biberon ile besledi. Daha sonra da tedavilerinin yapılması amacıyla veteriner kliğine getirdi. Veteriner hekimler Hüseyin Demircan ve Semih İlik, bitkin düşen iki sansarı tedaviye aldı.

Veteriner hekim Semih İlik, anneleri öldüğü için iki yavrunun uzun süre aç kaldığını belirterek, "Sansarlarımız duyarlı vatandaşlarımız Sevim ve Mesut Çolpan tarafından annelerinin olmadığının tespit edilmesinin ardından bakıma alındı. Kontrolleri yapılmak üzere kliniğimize getirdiler. Şu an durumları iyi. Yiyip içip oynuyorlar. Birçok insan tavukları yediği için onları öldürüyor. Bu durum vatandaşlarımız için bir ders olmalı. Doğadaki canlılarımızı lütfen katletmeyelim. Onların da yaşamaya hakkı var" dedi.

Hüseyin Demircan ise yavru sansarların tedavilerinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce doğaya bırakılacağını ifade etti.

Kaynak: DHA