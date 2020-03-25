Sansar yavrularına belediye sahip çıktı
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Çorum, Anne, Yerel

Sansar yavrularına belediye sahip çıktı

Sansar yavrularına belediye sahip çıktı Çorum'da bir köylü tarafından samanlıkta bulunan yavru sansarlara Çorum belediyesi sahip çıktı.

25.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:50
Sansar yavrularına belediye sahip çıktı

Sansar yavrularına belediye sahip çıktı

ÇORUM - Çorum'da bir köylü tarafından samanlıkta bulunan yavru sansarlara Çorum belediyesi sahip çıktı.

Merkeze bağlı Eskice Köyü'nde yaşayan bir vatandaş, samanlığını temizlerken iki sansar yavrusu buldu. Yavruların üşümemesi için sıcak bir ortama alan vatandaş iki gün boyunca anne sansarın gelmesini bekledi.

Anne sansar gelmeyince yavruların açlıktan ölebileceğini düşünen şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne telefon ederek durumu anlattı. Köye gelen ekipler sansar yavrularını vatandaştan teslim alarak Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirdi.

Yavruların muayene ve bakımlarını titiz bir şekilde gerçekleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü personelleri, yavruların bağımsız olarak doğada yaşayabilecek seviyeye gelene kadar tüm ihtiyaçlarının Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sağlanacağını belirtti.

Sansar yavrularına belediye sahip çıktı

Kaynak: İHA

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Sansar yavrularına belediye sahip çıktı

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