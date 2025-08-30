Sansar Salvo intihar mı etti? Sansar Salvo öldü mü, yaşıyor mu?

Sansar Salvo olarak tanınan rapçi Ekin Can Aslan'ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. İlaç kullanımı sonucu acilen tedavi altına alındığı belirtilen Aslan'ın durumuyla ilgili belirsizlik sürerken, hayranları sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

SANSAR SALVO'NUN İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASI

Türk rap dünyasının tanınan ismi Ekin Can Aslan, yani sahne adıyla Sansar Salvo, hakkında şok edici bir iddia gündeme geldi. Çok sayıda ilaç aldığı öne sürülen sanatçının intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Sosyal medyada hızla yayılan haberlere göre acil şekilde hastaneye kaldırılan rapçinin tedavisinin sürdüğü ifade ediliyor.

SANSAR SALVO KİMDİR?

Gerçek adı Ekincan Arslan olan Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989'da İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Türkçe rap sahnesinde hem şarkıcı hem de söz yazarı kimliğiyle tanınmaktadır.

2008'de Adrenalin albümüyle müzik yolculuğuna başlayan sanatçı, bir yıl sonra Seremoni Efendisi albümünü dinleyicilerle buluşturdu. 2010'da kansere yakalanmasına rağmen müziğe ara vermedi ve 2013'te çıkardığı 24. Şarjör albümüyle kariyerine devam etti.

2016'da Türkçe rap'in ilk derleme albümü olan Yakında Sans'ı yayımlayan sanatçı, 2017'de Şimdi Sans albümünü hem müzik marketlerde hem de dijital platformlarda dinleyicilerle buluşturdu.

ESERLERİ VE MÜZİK TARZI

Sansar Salvo, "storytelling" tarzındaki sözleriyle öne çıkmaktadır. Rap dinleyicileri tarafından en çok sevilen çalışmalarından bazıları; Şehinşah ile yaptığı "Duygusal Olmaya Gerek Yok", Elçin Orçun'la düeti "180 km." ve 2005'te internet üzerinden yayımladığı "Psikopat Yazar" olmuştur.

2019 yılında ise Kaan Boşnak ile birlikte "Koptu Kayış" adlı parçayı yayımlayarak rap severlerin beğenisini toplamıştır.