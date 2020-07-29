Şans Topu ve Süper Şans Topu çekildi
Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.
29.07.2020 22:27 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:22
Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 998. çekilişinde kazandıran numaralar 11, 13, 14, 32, 34, artı 8 olarak belirlendi.
Çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi 754 bin 897 lira 45 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 527 bin 799 lira 1 kuruşluk ikramiye devretti.
Kaynak: AA