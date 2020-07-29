Şans Topu ve Süper Şans Topu çekildi Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.

Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 998. çekilişinde kazandıran numaralar 11, 13, 14, 32, 34, artı 8 olarak belirlendi.

Çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi 754 bin 897 lira 45 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 527 bin 799 lira 1 kuruşluk ikramiye devretti.

Kaynak: AA