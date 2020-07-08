Şans Topu ve Süper Şans Topu çekildi Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.

Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 995'inci çekilişinde kazandıran numaralar 11, 12, 20, 30, 33 ve artı 14 olarak belirlendi.

Çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi 1 milyon 705 bin 902 lira 65 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Öte yandan internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 310 bin 994 lira 30 kuruşluk ikramiye devretti.

Kaynak: AA