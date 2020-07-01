Şans Topu ve Süper Şans Topu çekildi
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Şans Topu ve Süper Şans Topu çekildi

Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.

Şans Topu ve Süper Şans Topu çekildi
01.07.2020 21:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 21:44

Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 994'üncü çekilişinde kazandıran numaralar 9, 12, 14, 23, 30 ve artı 4 olarak belirlendi.

Çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 819 bin 842 lira haftaya devretti.

Öte yandan, internetten oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 237 bin 95 liralık ikramiye devretti.

Kaynak: AA

Manşet

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