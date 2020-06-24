Şans Topu ve Süper Şans Topu çekildi Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.

Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 993. çekilişinde kazandıran numaralar 1, 17, 20, 25, 34 ve artı 8 olarak belirlendi.

Çekilişte 5 artı 1 bilen 4 kişi 424 bin 644 lira 5'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 163 bin 378 liralık ikramiye devretti.

Kaynak: AA