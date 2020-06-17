Şans Topu ve Süper Şans Topu çekildi Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.

Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 992. çekilişinde kazandıran numaralar 4, 10, 19, 20, 30 ve artı 4 olarak belirlendi.

Çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 804 bin 94 lira devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 87 bin 241 liralık ikramiye devretti.

Kaynak: AA