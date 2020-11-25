Şans topu sonuçları sorgulama ekranı | 25 Kasım Şans Topu sonuçları belli oldu: Kazandıran numaralar neler? Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama
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Şans topu sonuçları sorgulama ekranı | 25 Kasım Şans Topu sonuçları belli oldu: Kazandıran numaralar neler? Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama

25.11.2020 16:49 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:53
Şans topu sonuçları sorgulama ekranı | 25 Kasım Şans Topu sonuçları belli oldu: Kazandıran numaralar neler? Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama

Şans Topu çekilişinin sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirleniyor. 25 Kasım Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama... Şans topu sonuçları | 25 Kasım Şans Topu sonuç sorgulama | Şans Topu çekilişi hangi günler?

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 25 Kasım tarihli Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. İşte bu akşamın şanslı sayıları, 25 Kasım 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 25 KASIM KAZANAN NUMARALAR

Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu'nda çekiliş heyecanına saatler kaldı.

Şans Topu'nda büyük ikramiye 357.559 TL.

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Şans Topu'nda en son kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu:

2 16 20 28 31 + 1 oldu.

25 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Bu akşam çekilecek olan Şans Topu sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır.

Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir.

Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor.

5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Şans Topu bu akşam çekilecek. Kazanan numaraları haberimizin içinden takip edebilirsiniz.

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