Şans Topu sonuçları belli oldu mu? 9 Aralık Şans topu çekilişi saat kaçta? Şans topu sonuçları nedir? Şans topu devreden ikramiye!
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Şans Topu sonuçları belli oldu mu? 9 Aralık Şans topu çekilişi saat kaçta? Şans topu sonuçları nedir? Şans topu devreden ikramiye!

09.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:38
Şans Topu sonuçları belli oldu mu? 9 Aralık Şans topu çekilişi saat kaçta? Şans topu sonuçları nedir? Şans topu devreden ikramiye!

Şans Topu sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirleniyor. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 talihli büyük ödülün sahibi oldu. İşte, 9 Aralık Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 talihli büyük ödülün sahibi oldu. İşte, 9 Aralık Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

9 Aralık Şans topu sonuçları bu akşam belirleniyor.

En son 6 Aralık'da çekilen şans topu sonuçları; 7, 21, 22, 26, 34 + 6

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULA

ŞANS TOPU DEVREDEN İKRAMİYE NE KADAR?

Şans topunda devreden ikramiye: 1.227.275 TL

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Şans topu bu akşam saat 20.00 itibariyle çekiliyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ GÜNLERİ

Şans topu Çarşamba ve Pazar günleri çekiliyor.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar. Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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