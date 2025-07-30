30 Temmuz 2025 çekilişiyle ilgili büyük ikramiyenin tutarı henüz resmî olarak açıklanmadığı için, devredip devretmediğine dair bilgi yok. Büyük ödül 5+1 bilen çıkmadığı takdirde bir sonraki çekilişe devreder, ancak bu konuda kesin bilgi sonuçlar açıklandıktan sonra netleşir. Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 30 Temmuz 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 30 Haziran 2001 tarihinden itibaren sunulan bir sayısal oyundur. Bu oyun, iki ayrı sayı kümesinden belirli sayıda rakam seçilmesiyle oynanır. İlk küme 1–34 arasındaki sayılardan 5 adet, ikinci küme 1–300 arasındaki sayılardan 1 adet olacak şekilde kombinasyon yapılır. Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr üzerinden canlı olarak yayınlanır. Çekiliş sonrası ilgili haftaya ait sonuçlar, Milli Piyango'nun resmi web sitesinde erişime açılır. Beş artı bir (5+1) doğru tahminde bulunan kişi ya da kişiler büyük ikramiyeyi kazanır. Ayrıca 5 bilenler, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilen katılımcılar da farklı tutarlarda ödül kazanma hakkına sahiptir. (1+1, 2+1, 3, 3+1, 4 bilenler ikramiyelerini bayilerden; 4+1 ve 5 bilenler bayiler ya da Milli Piyango şubelerinden; 5+1 bilen şanslılar ise Genel Müdürlükten alırlar.) Ödemeler, kazanıldıktan itibaren 1 yıl içinde yapılır.

30 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Temmuz 2025 Çarşamba tarihli Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı.

ÇEKİLİŞ CANLI YAYINLANDI MI?

Evet, Şans Topu çekilişi Milli Piyango resmi sitesi üzerinden noter huzurunda canlı olarak yayımlandı. Ancak henüz sonuçlar resmî kanallardan paylaşılmadı.

SONUÇLARI CANLI TAKİP SAYFASI VAR MI?

Resmî olarak canlı sonuç takibi sunulmamaktadır. Çekiliş sonrasında sonuçlar Milli Piyango web sitesinde ilan edilir; canlı takip sayfası henüz açılmadı.

YENİLENEN ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Kurallar şunlardır:

• 1-34 arası sayılardan 5 adet + 1-300 arası sayılardan 1 adet seçilir.

• Ödül dağılımı sırasıyla (5+1), 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenlere yapılır.

• Ödül tahsisleri kategoriye göre bayiler, şubeler veya Genel Müdürlük aracılığıyla ödenir.

• İkramiyeler kazanımdan itibaren 1 yıl içinde alınmalıdır.

ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NE KADAR, DEVRETTİ Mİ?

30 Temmuz 2025 çekilişi henüz sonuçlanmadı.